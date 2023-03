1º Encontro dos Festivais Ibero-americanos de Cinema traz painéis temáticos e mais de 40 exibições de filmes na Capitólio

A programação do 1º Encontro dos Festivais Ibero-americanos de Cinema (EFIC) está repleta de oportunidades para realizadores do setor: serão oito painéis temáticos e uma masterclass virtual, para os inscritos; além da exibição de mais de 20 filmes em 47 sessões, com entrada franca para o público em geral. O evento é totalmente gratuito e acontece de 23 a 27 de março, na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1.085). As inscrições para os painéis estão abertas pelo link. Nesta quarta-feira (22), às 18h, a Masterclass Virtual Festivais de cinema pós-pandemia: mudanças, evolução e desafios, ministrada pela produtora de cinema Hebe Tabachnik, abre as atividades do EFIC. A convidada irá abordar (em espanhol) as formas de adaptação e sustentabilidade para diversidade e inclusão. A abertura oficial do evento acontece às 18h de quinta-feira (23), com uma confraternização para convidados, seguida de apresentação do prestigiado músico Sérgio Rojas. Às 19h, ocorre a cerimonia de abertura na sala de cinema, onde será exibido o filme Noites Alienígenas, seguido de conversa com o diretor. A programação de filmes pode ser conferida no site da Cinemateca.