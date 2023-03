Adaptação de peça britânica chega à Casa de Espetáculos neste fim de semana

Texto premiado do escritor britânico Mark Haddon, O Curioso Caso do Cão no Meio da Noite terá adaptação encenada nesta sexta-feira (24) e sábado (25), às 20h, na Casa de Espetáculos (Rua Visconde do Rio Branco, 691). Trata-se da montagem de conclusão do Laboratório de Pesquisa e Montagem 2022 da Cômica Cultural, com ingressos a partir de R$ 25,00 disponíveis na plataforma Sympla.A peça traz a história de Christopher Boone, um garoto de 15 anos que vive em uma pequena cidade no interior da Inglaterra e tem Síndrome de Asperger. Uma noite, Christopher encontra no jardim o corpo morto do cão da sua vizinha, assassinado com um garfo de jardim. A partir daí nunca mais será o mesmo, pois só descansará quando descobrir quem cometeu o crime. A investigação de Christopher conduz o personagem a uma viagem de descoberta do mundo e de autoconhecimento.