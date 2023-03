Celebração de peso para um ícone do rock gaúcho

Nesta quinta-feira, uma festa com diversos shows irá homenagear a vida e obra do músico e produtor gaúcho Carlos Eduardo Miranda, a partir das 21h, no Bar Ocidente (avenida Osvaldo Aranha, 960). Intitulada Tributo Miranda 5 Anos (Gigantes do Rock Gaúcho), a celebração terá renda revertida para o projeto Relicário do Rock Gaúcho, administrado por Reinaldo Portanova. Os ingressos custam entre R$ 30,00 (meia-entrada e lista afirmativa) e R$ 60,00 (inteira) e estão à venda pela plataforma Sympla.

Idealizado pelo guitarrista, baterista e compositor Castor Daudt, amigo e parceiro musical de Miranda desde os anos 1980, o evento é organizado por ele, com a ajuda do produtor Márcio Ventura, do baixista e compositor Flu, do vocalista e compositor Carlinhos Carneiro, e do cantor, saxofonista e compositor King Jim. Mas a lista de artistas que participam da homenagem à carreira, às influências e às repercussões da obra de Miranda é extensa: Carlos Gerbase, Jimi Joe, Paulo Mello, Claudinho Calcanhotto, Júlia Barth, Júlio Reny, Frank Jorge, Justin Vasconcelos, KCláudio Mattos, Luciene Adami, Patsy Cecato, Renato Del Campão, Marcelo Fornazzo, Biba Meira, Carlo Pianta, Véio Birck, Marcelo Gross, Marcelo Perna, EduK, Marcelo Truda, Kátia Suman, Mauro Borba, Karina Faria, Guilherme Wurch, Alemão Guazelli, Pedro Girardelo, entre outros.

"Iremos reunir um verdadeiro universo 'mirandístico' nesta noite", resume Daudt. "Essa nossa turma sempre foi muito eclética, de diversidade, e sempre mantivemos amizades com pessoas de diversos segmentos artísticos", destaca o idealizador do evento. "Aliás, o Miranda sempre reuniu as pessoas. Essa turma toda foi influenciada por ele, que era mais que um artista, era um aglutinador de pessoas", emenda King Jim.

Falecido em 2018, Miranda também era compositor e jornalista, e atuou como jurado em vários programas de calouros na televisão. Antes disso, já era cultuado por seu trabalho no meio musical, iniciado na década de 1980, quando integrou pioneiros grupos locais e se tornou um dos mais atuantes do cenário de rock alternativo do Rio Grande do Sul. Tecladista, vocalista e compositor, fundou as bandas Taranatiriça, Atahualpa y us Panquis e Urubu Rei, cujos trabalhos alcançaram expressão na cena local. Mudou o rumo quando chegou em São Paulo em 1989, após viajar com o DeFalla para a capital paulista, para a gravação do terceiro disco (Screw You) da banda, coproduzido por ele em parceria com Big Bang. "Quando concluímos o trabalho, ele avisou que ficaria por lá", recorda Castor.

Radicado em São Paulo desde então, Miranda trabalhou como crítico de música da revista Bizz, criou selos musicais e revelou artistas da área que descobriu fora do eixo Rio-São Paulo, lançando nomes como Raimundos, Skank, O Rappa, Os Virgulóides, Blues Etílicos, Cordel do Fogo Encantado, Cansei de Ser Sexy, Mundo Livre S/A, Graforréia Xilarmônica e Gaby Amarantos, entre outros. Também criou e dirigiu o site Trama Virtual e foi diretor do Skol Music.

"O trabalho dele foi revolucionário, inovador e fundamental na formatação e divulgação do rock brasileiro e do chamado rock gaúcho nas últimas décadas, com misturas de vários estilos, técnicas e estéticas, sempre quebrando barreiras e paradigmas", destaca Daudt. Amigo de Miranda desde a infância (tendo reencontrado ele na adolescência, quando, em seguida, passaram a tocar juntos) o guitarrista e baterista pontua que o produtor sempre "teve ânsia por novidade". "Ele curtia escutar sons novos, ia atrás de coisas estranhas, e estava sempre descobrindo algo diferente", recorda.

"O mais legal é que ele não mudou com a fama: falava as coisas do jeito dele, com o bom humor típico da nossa geração, que diz o que tem que ser dito numa boa, sem se levar tanto a sério", emenda Daudt. Reconhecido por apadrinhar grupos gaúchos como Os Replicantes e muitos outros, Miranda chegou a retomar o trabalho de músico participando da banda de rock experimental Aristóteles de Ananias Jr., criada em 1988 pelo vocalista, guitarrista e compositor Marcelo Birck.

Toda essa história será relembrada no palco do Ocidente, onde, entre outras performances, o público presenciará um show com a formação original do De Falla, outro com membros fundadores da Graforréia Xilarmônica, além da apresentação da Atahualpa Y Us Panquis, que hoje conta com Carlinhos Carneiro no vocal. "Outro destaque fica por conta da reunião dos integrantes da Urubu Rei, 40 anos depois da formação da banda", sinaliza Daudt. Júlio Reny abrirá a noite com um show semiacústico especial, com participações surpresa, e os demais convidados ainda tocarão músicas dos Garotos da Rua, dos Replicantes e do Taranatiriça, entre outros tantos clássicos.

O Tributo Miranda 5 Anos segue no final de semana, com mais três shows, executados pelos Gigantes do Rock Gaúcho (Daudt, King Jim e Justin Vasconcelos). Acompanhados do guitarrista Marcelo Perna, do baixista Paulo Mello e do baterista Cláudio Calcanhotto, eles se apresentam na sexta-feir, em Novo Hamburgo (O Lorde Bar); no sábado, em Gravataí (Confraria das Máquinas) e no próximo dia 31 de março, no Gravador Pub, em Porto Alegre.