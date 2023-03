Luis Fernando Verissimo é tema de exposição de cartunistas em praça de Porto Alegre

O escritor gaúcho Luis Fernando Verissimo – LFV, filho do consagrado romancista Erico Veríssimo, é tema de uma exposição itinerante que, neste domingo (19), acontece em uma praça bastante especial para moradores do bairro Petrópolis e amigos de LFV, a praça Mafalda Veríssimo, em homenagem à mãe do escritor. A expectativa era de que ele comparecesse à exposição, mas isso não foi possível devido a limitações de saúde.

Ainda que o humorista não estivesse presente, diversos amigos e admiradores de Luis Fernando, 86, visitaram o local para conferir as caricaturas que o representam feitas por 92 artistas gráficos de todo o Brasil e mundo. Assim, a praça ficou povoada com boas memórias, risadas e muita literatura.

Uma das visitantes foi a atriz Suzana Saldanha. Enquanto observava as caricaturas, relembrou um momento único em sua carreira e que envolveu LFV: a encenação de uma das personagens de Veríssimo, Dora Avante, em seu quadro de espetáculos "Suzana Casta e Pecadora", de direção de Luis Arthur Nunes.

"O Luis Fernando gentilmente nos cedeu uma crônica de Dora Avante. Não nos cobrou nada, é uma pessoa extremamente generosa. Foi um prazer poder interpretar a personagem nos palcos", rememorou.

E a exposição contou com visita, inclusive, de fora do Estado. A professora de Línguas, Rosa Maria Sevi, é mineira e chegou ontem à Capital especialmente para conferir os desenhos que homenageiam o também cartunista LFV. Ela e Luis Fernando ficaram amigos pois Rosa era intérprete do escritor em suas viagens à Lyon, na França. No ano passado, ela veio à Porto Alegre para visitar o escritor em sua casa, no bairro Petrópolis, onde também viveu Erico.

"Foi uma emoção tremenda, entrei na casa dele e senti aquela energia, minhas pernas tremiam", contou a professora, que é fã dos livros de Erico. "O Tempo e o Vento [título de Erico Verissimo] mudou minha vida aos 13 anos. E o Luis Fernando também, muito divertido e inteligente. Você já leu o texto Depilação dele? Eu li e morri rindo", lembrou. Para ela, é imprescindível ações como essa, que valorizam a literatura nacional. "Não podemos olhar só para fora, temos que cuidar daquilo que é nosso", refletiu.

Para a deputada estadual Sofia Cavedon (PT), fazer a exposição tão perto de onde mora o escritor é uma forma de mostrar a resistência do bairro. "Aqui travamos muitas lutas, para salvar a Casa da Estrela, para salvar a Caixa d'água [marco zero do bairro, localizada na praça Mafalda], contra a retirada de árvores, contra a super construção. É um bairro icônico da cultura. Essa praça tem uma mobilização importante, são movimentos que nos fazem pertencentes a este lugar e Luis Fernando e sua família fazem parte desta identidade", ponderou.

A exposição Caríssimo Verissimo - uma aclamação gráfica aos 85 anos de LFV, uma iniciativa cultural do Espaço Amelie do Baden Cafés Especiais, conta com criações de artistas de São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, Florianópolis, Belo Horizonte e dezenas de outras cidades. Segundo o curador, Fraga, que também expõe sua caricatura na exposição, metade dos artistas já havia desenhado Luis Fernando Veríssimo por pura admiração e a outra metade respondeu prontamente ao convite.

"Para homenagear o Luis Fernando nada melhor do que um mix de caricaturas, eu mesmo já tinha uma coleção no meu computador. Fizemos por amor. A iniciativa não foi dos amigos, mas de uma empresa, a Baden, e nós ajudamos. Então, é como se Porto Alegre homenageasse o escritor, isso que é bonito", disse Fraga.

Luis Fernando é autor de Ed Mort e outras histórias (1979), O Analista de Bagé (1981), Outras do Analista de Bagé (1982), O Gigolô das Palavras (1982), entre outras obras. Ele também trabalhou na Editora Globo, colaborou com a revista Veja e teve uma banda de jazz, a Sexteto, em que tocava saxofone.

A exposição itinerante já passou pela praça em frente ao Baden Café, no bairro Santana, já foi para a Assembleia Legislativa e para Santa Maria. Entre os cartunistas que desenharam LFV estão Laerte, Paulo Caruso e Chico, Angeli, Pablito, Baptistão, Maumau, Edgar Vasques, Lula Palomares e Fernandes.