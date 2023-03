Adriana Deffenti apresenta espetáculo no Sarau do Solar nesta quarta-feira (22)

A cantora, flautista e compositora porto-alegrense Adriana Deffenti é a atração do Sarau do Solar que acontece nesta quarta-feira (22), às 18h30min, na Sala José Lewgoy do Solar dos Câmara da ALRS (Praça Mal. Deodoro, 101). A artista apresenta o espetáculo Canções para suportar o Caos, com entrada franca. Na apresentação, Adriana Deffenti faz uma espécie de stand up musical em formato voz e violão e muita interação com a plateia, onde há melancolia e tristeza, mas prevalece a esperança e o bom humor. No repertório estão composições autorais de Adriana como Eco, Amanda, Malabarismo Íntimo e Romance Acidental, além de Saúde (Rita Lee/Roberto de Carvalho); Amor e Morte (Júlio Reny/Jaqueline Vallandro); Going to California (Jimmi Page/Robert Plant); Habanera (ária da ópera Carmen, de Georges Bizet) e Dragão (Karina Buhr), entre outras.