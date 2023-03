Instituto Ling promove curso focado em arte e tecnologia

O Instituto Ling e o Museu do Amanhã acabam de lançar o projeto gratuito de formação Arte do Amanhã, focado em arte e tecnologia. O projeto terá uma etapa online e outra presencial. Entre os assuntos que integram o programa estão Música e Narrativas Sonoras, Artes Performáticas, Audiovisual, Artes Plásticas, Design e Novas Mídias. Os módulos acontecem entre os dias 10 de abril e 18 de maio e têm inscrições abertas pela plataforma Sympla. A primeira etapa, que será online, consiste num Ciclo de Encontros Investigativos, que contará com seis módulos temáticos, trazendo 20 profissionais criativos de relevância em diferentes áreas no cenário das artes. Inaugurando os trabalhos, haverá um encontro de abertura ministrado pelo curador do projeto, o artista visual Batman Zavareze, em 5 de abril.