O Festival Aquarela Preta tem inscrições abertas para artistas interessados em compor a programação do evento, que acontece em 15 de abril. As inscrições devem ser feitas até sábado (25) neste link. O Festival vai trazer a cultura do Hip Hop ao Galpão Cultural (Rua 9 de Junho, 878), em uma programação prevê shows musicais, DJ, muito rap e hip-hop, danças urbanas, grafite, Slam e batalha de rima. Haverá premiação em dinheiro para os primeiros lugares. Todas as atividades terão entrada franca.O Festival busca dar visibilidade e potencializar artistas pretos e pretas, periféricos e LGBTQIAP+ no contexto do movimento Hip-Hop. A escolha do Galpão Cultural se dá pela sua importância e representatividade. Dirigido pela rapper Negra Jaque, o espaço cumpre função social relevante no Morro da Cruz, onde funciona como lugar de aprendizado, acolhimento e promoção da cidadania para crianças e jovens no contraturno escolar.