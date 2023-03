Grupo Tholl oferece oficinas de teatro gratuitas em Pelotas

O Grupo Tholl tem inscrições abertas para oficinas de teatro que começam em Pelotas nesta sexta-feira (24), das 19h às 22h, no Centro de Treinamento Tholl (Rua Garibaldi, 630 - Pelotas). As inscrições para esta etapa ficam abertas até esta quinta-feira (23) e devem ser feitas através do perfil do Instagram @grupotholl ou presencialmente, no CT Tholl, das 14h às 19h. As inscrições e oficinas são gratuitas. Entre os meses de abril e novembro, o grupo estará oferecendo oficinas de técnicas circenses gratuitas. São 50 vagas para pessoas a partir de 16 anos participarem das aulas nas modalidades de teatro, expressão corporal, acrobacia de solo, acrobacia aérea e perna-de-pau. Após a seleção, as aulas acontecerão de abril a novembro, às quartas-feiras, das 19h às 21h e serão ministradas por professores do grupo, sob a orientação do diretor artístico João Bachilli.