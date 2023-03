Maria Alice canta o melhor do tango e bolero em show neste sábado

A cantora fronteiriça Maria Alice estreia seu show La Noche que me Quieras, neste sábado (18). Trazendo um repertório repleto de clássicos tangos e boleros, a artista se apresenta no Theatro Fuga (Rua dos Andradas, 673), às 19h. Os ingressos custam a partir de R$ 25,00 e podem ser adquiridos no Sympla. Natural de Santana do Livramento, a cantora vem ganhando destaque na cena musical gaúcha, participando de diversos eventos e festivais nativistas, além de ter participado do The Voice Kids, da rede Globo. Atualmente trabalha na divulgação de seu álbum de estreia, Doble Chapa, que traz oito canções inéditas do compositor Érlon Péricles, seu padrinho musical. O repertório valoriza a fronteira em seus temas e ritmos, dando ênfase à mistura cultural de Brasil e Uruguai, com destaque para a cumbia, o tango e a milonga.