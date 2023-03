Adaptação de Peter Pan entra em cartaz no Teatro do Museu do Trabalho neste domingo

Depois do sucesso de público e crítica do musical Aladdin, a Cia. de Teatro Ronald Radde estreia Peter Pan. A temporada inicia neste domingo (19), às 17h, no Teatro do Museu do Trabalho (Rua dos Andradas, 230). A peça fica em cartaz até o dia 30 de julho, sempre aos domingos, às 17h, e tem ingressos a partir de R$ 30,00 disponíveis na plataforma Sympla

A adaptação da peça, feita pela diretora Karen Radde e sua filha, Julia, neta do dramaturgo Ronald Radde, conta a história do menino Peter Pan, que se recusa a crescer e vive na Terra do Nunca. Com figurinos e cenários incríveis, a produção promete transportar o público para o mundo mágico da história, com muita música, dança. Além disso, a adaptação da Cia. de Teatro Ronald Radde traz novos elementos à trama, mantendo o encanto e a nostalgia que a história de Peter Pan carrega há tantas gerações.