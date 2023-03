Morre Bobby Caldwell, dono do sucesso 'What You Won't Do for Love', aos 71 anos

Morreu nesta terça-feira (14) aos 71 anos o cantor Bobby Caldwell, dono do sucesso "What You Won't Do for Love". Segundo a família, ele morreu enquanto dormia em sua casa, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Mary Caldwell, a viúva do artista, usou as redes sociais para se manifestar sobre a morte.

"Bobby faleceu aqui em casa. Eu o segurei com força em meus braços quando ele nos deixou. Estou para sempre com o coração partido. Obrigado a todos vocês por suas muitas orações ao longo dos anos", escreveu.

De acordo com Mary, o cantor sofria há cerca de seis anos com problemas de saúde causados por efeitos adversos de antibióticos. "Descanse com Deus, meu amor", publicou ela.

O cantor é mais conhecido pela música "What You Won't Do for Love", lançada em 1978. A música foi um sucesso instantâneo e estreou em 9º lugar na Billboard , a principal parada de sucessos dos Estados Unidos. A música foi regravada pelo grupo Boyz II Men, em 2004.

Ao longo de sua carreira, ele lançou mais de dez álbuns. O último disco se chama "Cool Uncle" e foi lançado em 2015. Ele também escreveu músicas para nomes como Neil Diamond e Boz Scaggs.