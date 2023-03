Projeto Obras Comentadas debate novo álbum de José Miguel Wisnik neste sábado

O projeto Obras Comentadas deste mês traz como pauta o álbum Vão (2022) do músico, compositor e ensaísta brasileiro José Miguel Wisnik. O evento acontece no Centro Cultural 25 de Julho (Rua Germano Petersen Júnior, 250), promovido pelo músico gaúcho Felipe Antunes. O debate será neste sábado (18), às 16h, e participam do bate-papo, virtualmente, outros artistas envolvidos na produção: o letrista e jornalista Carlos Rennó e a cantora, compositora e performer Marina Wisnik. A conversa será transmitida gratuitamente pelo YouTube do projeto.