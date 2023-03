Christa Berger debate o apagamento da jornalista Jurema Finamour neste sábado (18)

Neste sábado (18), às 16h, a pesquisadora e jornalista Christa Berger participa de uma roda de conversa com mediação de Télia Negrão no Espaço Amélie (Rua Vieira de Castro, 439). No bate-papo, Christa debate o apagamento histórico da jornalista Jurema Finamour. Além do debate, o evento conta com sessão de autógrafos. A entrada é gratuita.