Casa da Ospa recebe homenagem a Rachmaninoff em segundo concerto da temporada

O compositor e pianista russo Sergei Rachmaninoff (1873-1943) é destaque neste sábado (18) em recital da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa). Sob regência do maestro japonês Nobuaki Nakata, os músicos interpretam "Danças Sinfônicas", uma das obras mais célebres de Rachmaninoff. O evento será na Sala Sinfônica da Casa da Ospa (avenida Borges de Medeiros, 1.501), às 17h, e será transmitido pelo YouTube da Orquestra. Os ingressos presenciais, a partir de R$ 10,00, estão à venda no Sympla

O segundo concerto da temporada homenageia um dos pianistas mais influentes do século XX, como uma referência ao seu 150º aniversário, comemorado em 2023, além de homenagear os 40 anos do Hemocentro do Estado. Antes da apresentação, o público poderá se aprofundar no programa do espetáculo por meio do Notas de Concerto, projeto no qual especialistas apresentam detalhes das obras que integram o repertório que será executado pela sinfônica.