Sucesso do teatro, Adolescer volta aos palcos para apresentações neste fim de semana

Sucesso de público e há duas décadas em cartaz, Adolescer volta aos palcos para duas apresentações no Teatro CIEE (Rua Dom Pedro II, 861). As sessões serão neste sábado (18), às 21h, e no domingo (18), às 18h. Os ingressos estão disponíveis no site Blue Ticket, com valores a partir de R$ 30,00.

O espetáculo, que reuniu mais de 11 mil pessoas nas plateias do Estado durante o último ano, trata com humor e emoção da vida dos jovens abordando, sem julgamentos, situações vivenciadas com frequência entre os 12 e os 18 anos. Assuntos como bullying, ansiedade, namoro, autoestima, amizades, relações familiares e na escola, gravidez, drogas, mundo virtual e saúde mental fazem parte do repertório da montagem, sempre dentro de um contexto socioeducativo voltado não só para os adolescentes, mas também para todos aqueles que convivem com eles, como pais, avós e professores.