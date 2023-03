CHC Santa Casa recebe abertura da segunda etapa do Porto Alegre em Cena

Nesta quinta-feira (16), o Teatro do Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75) vira palco para a abertura da segunda etapa da programação do Porto Alegre em Cena. O evento, marcado para às 16h, apresenta a programação completa do Festival e terá a presença da nova presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte), Maria Marighella. As inscrições são gratuitas mediante cadastro prévio neste site

Nesta segunda parte do festival, além dos espetáculos adultos, terá espetáculos para crianças e adolescentes pelo projeto Em Ceninha, um programa educativo com oficinas para escolas públicas e público em geral, o Seminário Beijos de Língua, entre outras atividades e atrações.

Após a apresentação da programação, a presidente da Funarte também irá conversar com o público sobre o retorno do Ministério da Cultura e sobre quais são os planos e políticas para a Fundação, responsável pelas políticas para as artes cênicas, música e artes visuais do país.