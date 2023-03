Revelação do rap, Wiu se apresenta no Opinião

Revelação do trap nacional, Wiu se apresenta no Bar Opinião (José do Patrocínio, 834) pela primeira vez neste sábado (18). Com o show do seu primeiro disco Manual de Como Amar Errado, o cantor sobe ao palco com sucessos que já somam milhares de plays. A apresentação acontece às 23h e os ingressos estão à venda na Sympla , a partir de R$ 45,00.

Wiu é um bom resumo de como a música é feita e consumida em pleno 2023, ano da tecnologia: nascido já no novo milênio, o rapper de Fortaleza cresceu na frente do computador, onde pesquisa, produz e grava suas músicas. Durante a formação musical, ouviu muito emo, muito rap internacional e muita música brasileira, que ajudaram a formar seu estilo próprio. E o álbum que acaba de lançar é um resumo desses 20 anos de vida. No repertório do show, seus sucessos estarão presentes, como Coração de Gelo e Brinca Demais.