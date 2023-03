Galeria Duque abre temporada deste ano com exposição de grandes nomes da arte

No sábado (18), tem início a temporada 2023 da Galeria Duque (Rua Duque de Caxias, 649), com vernissage a partr das 14h. Além do rico acervo do espaço com grandes nomes da arte do Brasil e do exterior presente na imperdível exposição Olho e Coração, os visitantes poderão apreciar criações da curadora e professora de arte Daisy Viola. A exposição fica em cartaz até o dia 8 de julho, com visitação de segunda a sexta, das 10h às 18h, e sábados, das 10h às 17h. A entrada é franca.

Na área principal, nos dois primeiros pisos da galeria, a exposição Olho e Coração abre o calendário e apresenta uma nova seleção de obras de acervo, com a presença de artistas consagrados no Rio Grande do Sul representada por nomes como Banksy, Iberê Camargo, Magliani, Aldo Locatelli, Cândido Portinari, Nelson Jungbluth, Pedro Weingartner, Di Cavalcanti e Djanira.

A artista visual e curadora da Galeria Duque Daisy Viola, que é considerada uma das grandes mestres das artes do Rio Grande do Sul na atualidade, terá sua primeira exposição individual no espaço. Em Um (meu) Caminho de Expressão, os visitantes poderão apreciar trabalhos de diferentes períodos de produção, uma espécie de retrospectiva não-cronológica do seu fazer como artista.