Luccas Neto faz show em Porto Alegre e Novo Hamburgo neste fim de semana

Grande sucesso no mundo digital, Luccas Neto desembarca no Estado para shows em Porto Alegre e Novo Hamburgo. O espetáculo Luccas Neto - O bem vs. o mal acontece neste sábado (18), no Teatro Feevale (Universidade Feevale, RS-239, 2.755 - Novo Hamburgo), às 18h; e no domingo (19), no Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), às 14h. Ingressos, a partir de R$ 50,00, em uhuu.com

O musical é protagonizado por um dos maiores fenômenos da era digital e garante diversão para toda a família. Com as participações da Aventureira Vermelha, Aventureira Roxa e do Aventureiro Branco, show reforça a importância da união, da amizade e do amor. Nessa aventura, novos vilões tentarão estragar os planos dos nossos aventureiros que, por sua vez, seguirão empenhados na realização dos seus sonhos.