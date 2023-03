Instituto Ling oferece cursos de literatura, história da arte e música para professores da rede pública

Um programa de formação de literatura, história da arte e música para professores da rede pública será oferecido pelo instituto Ling, em abril e julho. As inscrições estão abertas até o dia 25 de março. Há 80 vagas disponíveis para cada formação e os interessados devem se inscrever por este site . Os cursos e inscrições são gratuitos.

Ministradas por renomados docentes do Rio Grande do Sul, serão oferecidos três cursos, com 16 encontros e carga horária total de 40 horas cada: literatura brasileira, história da arte e música. As aulas acontecem semanalmente, de abril a julho, das 19h às 21h30, no auditório do centro cultural em Porto Alegre (Rua João Caetano, 440) e são voltadas a educadores de escolas e universidades estaduais, municipais e federais, além de ONGs e instituições filantrópicas dedicadas à educação.