Àiyé e Diego Poloni apresentam novas músicas no Farol.live

O Farol Santander (R. Sete de Setembro, 1028) recebe nesta terça-feira (14), às 20h, a apresentação da performance Presságio, que revela as novas canções co-produzidas por Àiyé e Diego Poloni. Os ingressos custam R$ 15,00 com benefícios de meia-entrada, e já estão à venda por meio da plataforma Sympla

Em uma espécie de releitura profética, quando algo imaginado finalmente ganha vida, partindo [simbolicamente] à meia noite em uma encruzilhada, e terminando ao meio dia nas águas das mães Yabás, a performance propõe trançar, torcer e retorcer o álbum, com muitos momentos de improviso. No show ligado ao projeto Farol.live, Àiyé, vulgo Larissa Conforto, e Diego apresentarão em primeira mão o repertório do disco Transes, com lançamento previsto para abril de 2023, em uma interpretação especial e única, permeada pela experimentação.