Aliança Francesa de Porto Alegre promove o evento Noite das Ideias

A Aliança Francesa de Porto Alegre realiza a terceira edição local da Noite das Ideias, no dia 25 de março, no Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo. O evento, que tem sua quarta edição no Brasil e 8ª edição internacional, conta com o apoio de instituições francesas e com a parceria local do Goethe Institut, Instituto Cervantes, Porto Alegre em Cena e da Prefeitura de Porto Alegre.

Em 2023, a temática da Noite das Ideias se desenvolve em torno da máxima "Mais?", que ecoa o lema dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024 - "Mais rápido, mais alto, mais forte - juntos") e se presta a uma grande variedade de abordagens. O evento, em Porto Alegre, acontece à tarde e reúne atividades que refletem sobre um mundo em que haja mais preservação ao meio ambiente e aos recursos naturais, mais sustentabilidade, senso de comunidade e coletividade.

Desde 2016, todos os anos, o Instituto Francês de Paris convida todas as instituições culturais e educacionais da França e do mundo inteiro a celebrar a livre circulação de ideias e troca de conhecimento. Em uma mesma noite, acontecem conferências, encontros, fóruns e mesas redondas, assim como exibições, apresentações artísticas, exposições, concertos e oficinas em torno de um único grande tema internacional. A ideia é misturar os diferentes campos do pensamento, das artes, das ciências e da sociedade.

Confira a programação da Noite das Ideias em Porto Alegre:

Nesta edição, a Noite das Ideias conta com duas oficinas de criatividade, oferecidas pela Ong Umbúntu Alvorada e pela Escola Municipal Porto Alegre, um espetáculo teatral, dentro da programação do Porto Alegre em Cena, e um debate de ideias.

As oficinas abordam técnicas como cerâmica, pigmentação natural e papel artesanal, refletindo sobre reciclagem e utilização de matérias primas naturais. Em parceria com o festival de artes cênicas Porto Alegre em Cena, o espetáculo "Lampião e Maria Bonita", do grupo Mosaico Cultural, é inspirado no imaginário popular nordestino e mostra um recorte da história do cangaço. Por sua vez, o debate de ideias se desenvolve a partir da temática "Mais verde, mais qualidade de vida".

Oficinas de criatividade

15h - 17h: Oficina de pigmentação natural e fabricação de tijolos de barro por Umbúntu Alvorada

A oficina de pigmentação natural irá percorrer desde seu material bruto como a terra, frutos, e folhas, passando pelo processo de extração e finalizando com pintura de desenhos inspirados durante esse processo. Na fabricação de tijolos é mãos e pés no barro!

Sugerimos ir de chinelos, roupas confortáveis para sujarem, molharem e se divertirem.

15h - 17h: Oficina de papel artesanal e cerâmica Escola Municipal Porto Alegre

A oficina promove o contato com a polpa de papel e as folhas prontas, assim como com a argila reciclada e um objeto modelado em ponto de osso (argila seca, antes da queima), para realizar a confecção de um caderno artesanal com contas de cerâmica.

Teatro

17h - 18h: Espetáculo "Lampião e Maria Bonita"

Aventuras, batalhas, milagres e muita coragem. Lampião e Maria Bonita foi a montagem de celebração dos 10 anos do Grupo Mosaico Cultural. Inspirado na xilogravura, no mamulengo e nas brincadeiras do imaginário nordestino, a narrativa mostra um recorte da história do cangaço. Um divertido teatro de bonecos com mulheres valentes, homens guerreiros, milagres, assombrações, injustiças e outras doidices bem brasileiras!"

Debate

18h - 19h Debate de Ideias

Sob a temática "Mais verde, mais qualidade de vida", o debate de ideias aborda as relações entre a preservação do meio ambiente, consciência ambiental e a qualidade de vida do ser humano.

Debatedores

Fernanda Bastos nasceu em Porto Alegre no ano do centenário da Abolição da Escravatura no Brasil. É jornalista, poeta, tradutora e cofundadora da Figura de Linguagem, editora negra e independente pela qual lançou os livros "Dessa Cor" (2018), "Eu Vou Piorar" (2020) e "Os árbitros, as botas, as melancias & os postes" (2021). Mestra em Comunicação pela UFRGS, atua como apresentadora na TVE RS. Em 2022 integrou o coletivo curatorial da 20ª FLIP – Festa Literária Internacional de Paraty – ao lado da professora da UFBA Milena Britto e do crítico literário Pedro Meira Monteiro.

Valdeci C. de Souza, 65 anos, natural de Porto Alegre. Coordenador e palestrante do Projeto Escola do Grupo de Voluntários do Greenpeace de Porto Alegre desde 2011.

Mediadora

Sílvia Marcuzzo é jornalista, artivista (artista+ativista) e facilitadora de grupos. Trabalha com temas ambientais desde 1993. Já passou por redações, colaborou para diversos veículos e como consultora de comunicação ambiental atuou em projetos nas três esferas de governo e para organizações da sociedade civil. Há mais de 20 anos presta serviços para organizações não governamentais ambientalistas de várias partes do Brasil. Tem feito mediações de eventos presenciais, virtuais e entrevistas em seus canais do YouTube e Instagram. É articuladora da Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental, do coletivo POA Inquieta, onde criou os grupos de Sustentabilidade, Resíduos, Orgânicos, Plantio/Clima e Moda Sustentável.