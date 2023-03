Tribo de Jah faz três shows no Estado neste fim de semana

Pioneira do reggae no Brasil, Tribo de Jah fará três shows no Estado neste final de semana. Fãs do Litoral e Região Metropolitana poderão prestigiar os maiores sucessos do grupo nesta sexta-feira (10), no Barra Stage (Rua São Borja, 490), em Imbé; no sábado (11), em Porto Alegre, no Espaço Marin (Professora Cecy Cordeiro Thofehrn 413), já com ingressos esgotados; e domingo (12), no Clube Piratini (Av. Transversal, 11), em Charqueadas. Os ingressos para Imbé e Charqueadas, com valores variados a partir de R$ 50,00, estão disponíveis na Sympla e NextIngresso.