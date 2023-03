Stephanie Soeiro canta o melhor da MPB na Biblioteca Pública do Estado

A Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1.190) recebe, no seu Salão Mourisco, o espetáculo Profusão, com a cantora e compositora Stephanie Soeiro. No espetáculo, ligado ao projeto Chapéu Acústico, ela estará acompanhada do músico Geyson William, no violão e piano. O evento será nesta terça-feira (14), às 19h, com entrada gratuita, com contribuição espontânea aos artistas.

Integrando as celebrações do mês dedicado à mulher, o evento traz Stephanie cantando alguns sucessos da MPB, dos clássicos às pérolas esquecidas. No repertório estão canções de Beth Carvalho, Tim Maia, Lô Borges, Gal Costa, Elis Regina e Os Mutantes, entre outras. O espetáculo terá também algumas composições autorais de Stephanie Soeiro, que retorna aos palcos após uma pausa de três anos.