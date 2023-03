Fantaspoa revela arte do cartaz e primeira leva de títulos de sua edição de 2023

O Fantaspoa voltará às telas dos cinemas de Porto Alegre entre os dias 13 e 30 de abril. Na edição deste ano, o festival será realizado em quatro diferentes locais: Cinemateca Capitólio, Casa de Cultura Mário Quintana, Sala Redenção e Instituto Ling. Além disso, parte da programação estará disponível online, com exclusividade para espectadores dentro do território brasileiro.

O cartaz do Fantaspoa deste ano foi concebido pela cineasta Elizabeth Schuch, com arte inspirada em filmes expressionistas dos anos 1920 e no estilo à tinta das ilustrações de Histórias Assustadoras para Contar no Escuro. "Estivemos escondidos do mundo, pequenas figuras solitárias, e agora nos juntamos novamente para celebrar a alegria da fantasia e da imaginação”, disse a artista sobre a obra.

A noite de abertura do festival será uma homenagem ao centenário de O Corcunda de Notre Dame, de Wallace Worsley, estrelado por Lon Chaney, que receberá uma nova trilha sonora do violonista argentino Germán Suane. Já o filme de encerramento será a première mundial de Minore, o monstruoso musical lovecraftiano do grego Konstantinos Koutsoliotas. O homenageado pela carreira desta edição será o cineasta Mark L. Lester, que se juntará às festividades para exibir três de seus clássicos: Comando Para Matar, Turma de 1984 e Massacre no Bairro Japonês.

Os diretores do Fantaspoa, João Fleck e Nicolas Tonsho, afirmam que tem sido cada vez mais difícil selecionar os títulos participantes do festival: "em 2023, vimos novamente um aumento significativo nas inscrições de filmes - tanto em números quanto na qualidade geral dos projetos. Recebemos mais de 800 inscrições e este é um número enorme para um festival de cinema de gênero, especialmente na América Latina. Estamos muito orgulhosos de dizer que mais de 80% de nossa programação veio diretamente das inscrições no FilmFreeway, apontando para um crescente interesse da indústria em exibir filmes no Fantaspoa".

A primeira leva de 40 filmes do festival contém quatro premières mundiais, quatro premières internacionais, 26 premières latino-americanas e três premières brasileiras. Esses filmes representam um total de 25 países e já foram exibidos em festivais como Annecy, Cannes, Fantastic Fest, Karlovy Vary, Moscou, Roterdã, Sitges, SXSW, Tallin Black Nights, Toronto e Tribeca.

Confira os primeiros 40 filmes anunciados para a edição de 2023 do Fantaspoa:

* Abruptio - direção de Evan Marlowe. 2023, Estados Unidos, Première Latino-Americana

* Ainda estamos aqui – direção de Chantelle Burgoyne, Beck Cole, Dena Curtis, Richard Curtis, Mario Gaoa, Danielle MacLean, Miki Magasiva, Renae Maihi, Tracey Rigney, Tim Worrall. 2022, Austrália, Nova Zelândia, Première Latino-Americana

* A aranha negra – direção de Markus Fischer. 2022, Suíça, Première Latino-Americana

* Bad City – direção de Kensuke Sonomura. 2022, Japão, Première Latino-Americana

* A Balada de Piargy – direção de Ivo Trajkov. 2022, Eslováquia, Macedônia do Norte, República Tcheca, Première Latino-Americana

* As bestas – direção de Rodrigo Sorogoyen. 2022, Espanha, Première Regional

* Bridget sangrenta – direção de Richard Elfman. 2022, Estados Unidos, Première Latino-Americanal

* Brooklyn 45 – direção de Ted Geoghegan. 2023, Estados Unidos, Première Internacional

* Casa de passagem – direção de Isti Madarász. 2022, Hungria, Première Internacional

* Centenas de castores – direção de Mike Cheslik. 2022, Estados Unidos, Première Latino-Americana

* Os demônios do meu avô – direção de Nuno Beato. 2022, Portugal, Première Latino-Americana)

* Derretimento: a ascensão da família nuclear à loucura – direção de Colton Van Til. 2023, Estados Unidos, Première Mundial

* Despedida – direção de Luciana Mazeto, Vinícius Lopes. 2022, Brasil, Première Regional

* Era uma vez no futuro: 2121 – direção de Serpil Altin. 2022, Turquia, Première Latino-Americana

* Espaço seguro – direção de Stefan Kubicki. 2022, Estados Unidos, Première Latino-Americana

* Fixação – direção de Mercedes Bryce Morgan. 2022, Estados Unidos, Première Latino-Americana

* Flores apodrecidas – direção de Kasper Juhl. 2022, Dinamarca, Première Latino-Americana

* A incrível Elisa – direção de Sadrac González-Perellón. 2022, Espanha, Première Latino-Americana

* Irati – direção de Paul Urkijo Alijo. 2022, Espanha, França, Première Latino-Americana

* Jardim lunar – direção de Ryan Stevens Harris. 2022, Estados Unidos, Première Nacional

* Jogo de bruxas – direção de Fabián Forte. 2023, Argentina, Première Mundial

* Kick me – direção de Gary Huggins. 2022, Estados Unidos, Première Internacional

* Linóleo – direção de Colin West. 2022, Estados Unidos, Première Latino-Americana

* A mesa de café – direção de Caye Casas. 2022, Espanha, Première Latino-Americana

* Minore – direção de Konstantinos Koutsoliotas. 2023, Grécia, Première Mundial

* Molli e Max no futuro – direção de Michael Lukk Litwak. 2023, Estados Unidos, Première Internacional

* Mundo proibido – direção de Alê Camargo, Camila Carrossine. 2022, Brasil, Première Regional

* Orféa apaixonada – direção de Axel Ranisch. 2022, Alemanha, Première Latino-Americana

* O porão da rua do grito – direção de Sabrina Greve. 2022, Brasil, Première Regional

* Pronta pra morar – direção de Pablo Aragüés. 2022, Espanha, Première Latino-Americana

* Próxima saída – direção de Mali Elfman. 2022, Estados Unidos, Première Latino-Americana

* O punho do condor – direção de Ernesto Díaz Espinoza. 2023, Chile, Première Latino-Americana

* Secadores – direção de Rocío Mesa. 2022, Espanha, Première Latino-Americana

* Sirene – direção de Junyong Ahn. 2022, Brasil, Première Latino-Americana

* Soft & Quiet – direção de Beth de Araújo. 2022, Estados Unidos, Première Latino-Americana

* Um porcento – direção de Yûdai Yamaguchi. 2022, Japão, Première Latino-Americana

* Velhos – direção de Raúl Cerezo, Fernando González Gómez. 2022, Espanha, Première Latino-Americana

* Vesper – direção de Kristina Buozyte, Bruno Samper. 2022, França, Lituânia, Bélgica, Première Latino-Americana

* Uma vida na fazenda – direção de Oscar Harding. 2022, Reino Unido, Première no Brasil

* Vírus-32 – direção de Gustavo Hernández. 2022, Uruguai, Argentina, Première Brasileira