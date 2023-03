CHC Santa Casa apresenta concerto gratuito com a Sphaera Mundi Orquestra

O Centro Histórico-Cultural Santa Casa apresenta no próximo domingo (12) o concerto O Mundo ao Revés com a Sphaera Mundi Orquestra, de Porto Alegre. Integrando a programação do projeto Sonoridades, a apresentação acontece às 17he possui entrada gratuita, mediante retirada de ingressos pela plataforma Sympla.

Com a direção musical e regência do violinista italiano Emmanuele Baldini, a Sphaera Mundi Orquestra é inspirada nos ideais de um ser humano integrado ao cosmos, abordado nos antigos tratados de música e astronomia. No concerto O Mundo ao Revés o grupo convida o público a viver uma experiência musical de ruptura das barreiras de espaço e tempo.

A apresentação tem o título inspirado na obra de Vivaldi Il Proteo, o sia il mondo al rovescio, onde os solistas de violino e violoncelo invertem as tessituras entre grave e agudo. A concepção estética do programa sugere a mesma sensação de “inversão” de uma ordem linear ao iniciar pelas obras de compositores mais contemporâneos e terminar com a peça mais antiga escrita nas Américas.

A ruptura de fronteiras também explora as barreiras geográficas e culturais ao buscar integrar em uma concepção lógica que vai do brasileiro contemporâneo André Mehmari, passando pela música europeia até a música polifônica mais antiga conhecida da América Latina: Hanacpachap Cussicuinin (1643).