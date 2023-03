Shana Müller lança clipe do novo single Todo dia é o teu dia

Quem são as mulheres que influenciam nossas vidas? Foi respondendo a essa pergunta que a cantora Shana Müller e o diretor e roteirista Diego Müller conceberam o clipe de seu novo single "Todo dia é teu dia”, uma parceria inédita entre os selos GM/2 Música, da própria cantora, e o Selo Gadea.

No clipe, figuram imagens de artistas importantes na sua formação, como as mais conhecidas do estilo folclórico, Violeta Parra, Mercedes Sosa e Berenice Azambuja, e artistas de outras áreas, como a cantora gaúcha Dalila e a índia mapuche argentina Luisa Calcumil. A direção é de Federico Bonani e a direção de arte de Valeria Verba. O lançamento do clipe aconteceu ontem, no dia 8 de março, em alusão ao Dia da Mulher. Nas plataformas de áudio, o novo single chega nesta sexta-feira, 10 de março.

Engajada nas questões do feminino, Shana traz essa nova canção como uma forma de valorizar as mulheres na música regional, propósito que tem desempenhado já há algum tempo em iniciativas como a criação do “Peitaço da Composição Regional", festival exclusivo e dedicado ao feminino. “Trazer a canção do Érlon Péricles é uma forma também de engajar os homens nessa luta que é de todos, de enxergar a mulher nas sua múltiplas funções e usar o meu instrumento, a arte, para conscientizar além de entreter”, conta Shana, que elogia ainda a produção musical do trabalho com uma roupagem bem universal criada pela talentosa dupla de irmãos Cristian e Adriano Sperandir.

“A ideia era que ela usasse uma grande trança, repleta de tecidos e objetos com significado, representando esses segredos que fala a música. Além disso, podemos até brincar com o imaginário infantil da princesa presa na torre que joga sua grande trança. O clipe traz essa mensagem, da libertação do feminino”, diz Diego, da GM/2 Filmes.

Nas imagens o destaque são para as fotos de cantoras gaúchas que a influenciaram e que abriram os caminhos do feminino na arte regional como Fátima Gimenez, Loma, Mary Terezinha, Oristela Alves, Clary Costa, as mulheres do grupo Canto Livre, Carmen Nogueira, Maria Dischinger, Selma Martins, Vânia Mallmann; Estrela Dalva, Lourdinha e Norma, do Conjunto Farroupilha, além, é claro, de figuras femininas importantes na sua vida como sua mãe, avós e familiares. “Acredito que tudo tem seu tempo. Poder homenagear as artistas que me influenciaram - e influenciam até hoje - mais do que uma honra, é um compromisso. Precisamos sempre trazer à luz essas mulheres e prestar esse reconhecimento”, complementa.

No dia 16, Shana faz um espetáculo de lançamento do novo trabalho no Rancho Tabacaray, na zona sul de Porto Alegre, onde o clipe foi gravado.