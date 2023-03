Acordeonista Roger Corrêa lança o single 'Guaíba' nesta sexta-feira

O acordeonista Roger Corrêa ultrapassará fronteiras para mostrar suas composições com raízes regionais, mas feitas para o mundo. Para marcar este novo momento, lança nesta sexta-feira (10), nas plataformas digitais, o single Guaíba, acompanhado de um videoclipe no YouTube. Recentemente indicado ao Prêmio Açorianos como melhor compositor instrumental pelo álbum Sul em Aquarela - ao lado de nomes consagrados como Alejandro Brittes, Bebê Kramer e Yamandu Costa -, Roger Corrêa passará três meses na Europa, a partir de maio, para realizar uma série de concertos com músicos locais.

“O single Guaíba traz a raiz latino-americana e a vontade de dialogar com o resto do mundo. É uma homenagem ao rio Guaíba, à cidade onde nasci e, ao mesmo tempo, traz essa nova visão que venho construindo ao longo da minha carreira. É música para o mundo com sotaque da América do Sul”, conta. Neste momento de mudanças, a inédita Guaíba foi gravada com uma nova formação de músicos. O quarteto tem, além de Roger Corrêa, Tiê Pereira no baixo acústico, Daniel Grajew no piano e Rodrigo Porciúncula na bateria. “Nessa gravação me permito aflorar o lado improvisador sem amarras, levando minha essência regional ao encontro da música do mundo”, comenta.

Natural de Guaíba (RS), Roger Corrêa iniciou seu contato com a gaita ponto aos 6 anos. Atualmente, está radicado em Florianópolis (SC). Aos 13 anos, ingressou no Projeto Fábrica de Gaiteiros, idealizado por Renato Borghetti, músico com quem realizou shows por diversos lugares do país. Já levou seu trabalho autoral a mais de oito países, entre Europa e América do Sul, e realizou mais de 20 concertos como solista convidado pela orquestra Camerata Florianópolis. Em 2022, apresentou seu álbum Sul em Aquarela no Instrumental Sesc Brasil, em São Paulo.