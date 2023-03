Projeto 'Chamas' promove oficina de artes para mulheres no Meme Estação Cultural

Neste domingo (12), das 14h às 19h, o Meme Estação Cultural (Rua Lopo Gonçalves, 176) promove a oficina Sementes, aberta ao público. Esse dia marca o lançamento oficial do projeto Chamas, idealizado pela artista Chana Manica e que se estenderá até o segundo semestre de 2023. As inscrições para participar da oficina podem ser feitas neste link . A oficina é gratuita.

Focado na energia feminina e em toda a trama de acontecimentos que regem a vida das mulheres, Chamas é composto de uma série de ações de artes integradas, que culminarão na criação e circulação de espetáculo de dança-teatro de mesmo nome. A partir de pesquisa de linguagem cênica focada na expressão da condição da mulher na sociedade atual, serão realizadas as oficinas de expressão artística que iniciam neste final de semana, seguidas de residências artísticas, minidocumentário sobre o processo criativo, exposição de esculturas criadas por participantes das oficinas, workshops, vídeo arte e o próprio espetáculo, previsto para estrear no segundo semestre.

As oficinas são destinadas a mulheres a partir de 14 anos e estão sendo ministradas por Luana Bezzi e Nury Salazar em Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia, Novo Hamburgo e Lajeado. Com cinco horas de duração, cada oficina une dança, expressão corporal, música, meditação guiada, roda de conversa e artes visuais. A ideia é ampliar a exploração do espaço e corpo utilizando narrativas, improvisação e estímulos diversos. Num segundo momento as mulheres farão pequenas esculturas em argila. Após a produção das esculturas, as mulheres são convidadas a mesclar suas esculturas com suas histórias e memórias para criar as suas próprias suas danças. E por fim, serão conduzidas a uma roda de conversas para expandir esse estado proporcionado pela vivência e pela arte.