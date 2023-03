Após reforma, Sala Paulo Amorim reabre na Casa de Cultura Mário Quintana

A Sala Paulo Amorim, um dos três espaços de exibição da Cinemateca Paulo Amorim (Rua dos Andradas, 736), reabre ao público nesta quarta-feira (8), depois de um período de obras de revitalização e modernização. O filme escolhido para a inauguração é o longa gaúcho A Primeira Morte de Joana, inédito nos cinemas, que será apresentado em pré-estreia às 19h. A sessão receberá convidados e haverá distribuição de um lote de ingressos na bilheteria, conforme a capacidade de lotação da sala.

A exibição do filme dá início também às atividades do Mês da Mulher da Sedac. A reforma da Sala foi realizada com recursos do programa Avançar na Cultura, do governo do RS, e também da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. Entre as melhorias viabilizadas pelo projeto estão a reformulação de todo o sistema elétrico da sala, a troca dos carpetes, aquisição de um novo equipamento de projeção digital e atualização do sistema de sonorização. Também houve a substituição integral do sistema de ar-condicionado das Salas Paulo Amorim e Norberto Lubisco. A nova tela de projeção foi adquirida com recursos da Sedac.