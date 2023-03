'Gilberto Gil in Concert' conduz público pelos clássicos da carreira do músico

Violão afinado. Família no palco. Aplausos ininterruptos. Foi nessas condições que Gilberto Gil subiu ao palco do Auditório Araújo Vianna na noite do último sábado (4) para apresentar a turnê Gilberto Gil in Concert. Ao lado dos filhos e netos, o músico de 80 anos conduziu o público através de seus maiores clássicos. Outros dois shows lotaram o auditório, nas noites de sexta (3) e domingo (5).

O espetáculo começou ao som de Expresso 2222, do álbum homônimo, o quinto de estúdio do cantor baiano, lançado em 1972. A sequência foi Viramundo, do álbum Louvação (1967), com a mistura de MPB, samba e música regional brasileira - estilos característicos da música de Gil. Em Chiclete com Banana, também do Expresso 2222, o artista chamou o público para ecoar o “Bebop, Bebop, Bebop”.

Na primeira conversa com os presentes, Gil dá boa noite e lembra que não vinha à capital gaúcha há alguns anos. Um grito de “eu te amo” enche o Araújo, ao qual o cantor responde com um sorriso estampado no rosto e um “eu também te amo”, seguido de aplausos. “Sempre que essas manifestações de carinho e de apreço vêm de vocês pra cá, eu sempre devolvo, porque eu também amo vocês todos”, fala o artista.

“A gente tá aqui com alguns meninos lá de casa”, introduz Gil antes de apresentar sua banda - sua família. Bem, seu filho mais velho, no violão e guitarra, José, o filho mais novo, na bateria e percussão, e os netos João (filho de Nara, a primogênita do músico), no violão e baixo, e Flor (filha de Bela, a mais nova do clã), nos teclados e vocais, com apenas 14 anos.

A família Gil deu os acordes da noite de sábado para um Araújo Vianna lotado. Foto: Tânia Meinerz/JC

O show continua com Upa, neguinho, da “amiga, cantora e intérprete Elis Regina”, nas palavras de Gil. A música do álbum Dois na Bossa n° 2, de 1966, é muito aplaudida pelo público gaúcho. Depois, outra releitura, dessa vez com É luxo só, canção de João Gilberto que ficou famosa na voz inconfundível de Gal Costa.

A próxima música trouxe a primeira participação vocal de Flor. Em Estrela, do álbum Quanta (1997), neta e avô dividem os versos “Há de surgir/Uma estrela no céu/Cada vez que ocê sorrir/Há de apagar/Uma estrela no céu/Cada vez que ocê chorar”. Os aplausos entusiasmados ao fim da música mostram a aprovação do público com a participação de Flor, que também foi filmada pelos diversos celulares que se levantaram quando a voz da menina surgiu.

“Essa canção é uma canção que foi feita depois de um tempo de muita intensidade amorosa e amorada, mas que não deu certo, é uma canção de separação”, o cantor introduz Drão, do álbum Um Banda Um (1982). Gil conta no livro Todas as letras (1982) - que reúne detalhes sobre as cerca de 470 músicas de sua autoria - , que a canção foi composta para sua terceira esposa, Sandra Gadelha, cujo apelido Drão foi dado por Maria Bethânia.

Trazendo a bossa nova, a composição de Tom Jobim, letrada por Vinícius de Moraes, a clássica Garota de Ipanema, é a próxima do repertório. Gil canta os primeiros versos, mas o destaque da música é Flor, que alterna entre português e inglês na canção. Os últimos versos são alternados entre Gilberto e Flor, e o avô encerra a música com um pedido de palmas para a neta, com um orgulhoso “Flor”.

Pela primeira vez durante o show, Gil se levanta para as animadas Palco, Back in Bahia - que conta com um solo de João na guitarra que levanta o público -, Maracatu atômico e Extra. Já começando embalada pelas palmas, Andar com fé, do Um banda um, puxou gritos e aplausos e terminou apenas ao som do coro e palmas da plateia.

Gil animou a plateia, chamando o público de todos os lados do palco. Foto: Tânia Meinerz/JC

Composta em 1969 como single, Aquele abraço dá sequência à noite. A música foi escrita como uma espécie de despedida do Brasil, antes do período em que Gil e Caetano Veloso foram exilados em Londres, quando o Brasil vivia sob o domínio dos militares no período da ditadura. A canção teve três diferentes edições: uma em single, com fade out aos 4 min e 35 seg; no disco Gilberto Gil, que tem 5 min e 23 seg; e outra em um relançamento do álbum em CD, com uma “versão integral” de 7 min.

“Um Bom Marley pra vocês”, fala Gil antes dos primeiros acordes de Stir It Up, do álbum de reggae Babylon by Bus (1978). Em Tempo rei, do Raça Humana (1984), a luz se acende na plateia enquanto Gil vai de um lado para o outro no palco e agradece a Porto Alegre pela companhia durante a noite.

No bis, Madalena, do Back in Bahia (1972), fez o público e o próprio artista dançarem. “Quero ouvir a tribo”, diz Gil ao começar a última do espetáculo, Toda menina baiana, do disco Realce (1979). A plateia canta e pula gritando de volta para o palco os conhecidos versos “Toda menina baiana tem um santo, que Deus dá/Toda menina baiana tem encantos, que Deus dá/Toda menina baiana tem um jeito, que Deus dá/Toda menina baiana tem defeitos também que Deus dá”.

“Muito obrigada, a vocês todos. João Gil, Flor Gil, José Gil e Bem Gil e o público lindo de Porto Alegre”, se despede do palco o cantor, após um show de mais de 2h que ficará na memória de quem teve a oportunidade de presenciar a apresentação ao vivo de algumas das mais emblemáticas canções brasileiras, na voz de um dos embaixadores da cultura nacional.