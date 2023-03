Paulo Caruso, cartunista do 'Roda Viva', morre aos 73 anos em São Paulo

O cartunista Paulo Caruso morreu neste sábado (4), aos 73 anos. A informação foi confirmada pela equipe do artista. Ele estava internado há cerca de um mês em um hospital particular de São Paulo, tratando um câncer. Caruso era conhecido por fazer as caricaturas dos entrevistados durante o programa Roda Viva, da TV Cultura.

Paulo José Hespanha Caruso, o Paulo Caruso, nasceu na capital paulista em 6 de dezembro de 1949. É irmão gêmeo de Chico Caruso, também cartunista.

No início dos ano de 1970, cursou arquitetura na Universidade de São Paulo (USP), mas não exerceu a profissão. Em 1985, no Salão de Humor de Piracicaba, no interior de São Paulo, uniu a paixão pela música ao amor pelos cartuns e montou uma banda só com cartunistas.

Paulo Caruso começou a vida profissional no "Diário Popular" no final da década de 1960 e também colaborou com os jornais "Folha de S.Paulo" e "Movimento".