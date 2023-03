Diva do Blues, J.J. Thames abre programação cultural do mês do Sesc Canoas

o . Um dos grandes nomes do blues norte-americano, a cantora J.J. Thames desembarca no Estado para show no Teatro do Sesc Canoas (Av. Guilherme Schell, 5.340 - Canoas). O show será no próximo sábado (4), às 20h. Os ingressos podem ser adquiridos por valores a partir de R$ 20,00, em qualquer Unidade do Sesc/RS ou pelo site Ingresso Rápid

A "Diva do Blues" resgata em sua apresentação o contexto histórico da música negra do Mississipi, sua terra natal e berço do blues. No setlist, a artista traz desde músicas autorais até a interpretação de clássicos eternizados por nomes como Tina Turner e Etta James, com sua voz potente e cheia de emoção. Em Canoas, J.J. Thames se apresenta ao lado do porto-alegrense Alexandre França Guitar e seu quarteto, com músicos de longa trajetória, CDs gravados e muita experiência em acompanhar artistas estrangeiros.