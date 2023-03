Cantora Daya Moraes lança novo single 'Meu Dengo' nesta segunda-feira

A artista Daya Moraes vai lançar seu novo single Meu Dengo esta segunda-feira (6) em todas as plataformas digitais de música. A nova música chega como retorno aos trabalhos depois do período pandêmico.

Com conceito leve e falando de amor, Daya repete a parceria do seu último trabalho (EP Antagonista, lançado em 2021), com o produtor Pedro Toro, da Toro Recordz. O single também ganhará um videoclipe, que trará novamente o ator Guilherme Demarchi, em tela, com direção de Renata Dubois e produção de Adonias Santos Pereira.

As divulgações do seu trabalho passado tiveram foco na batalha da cantora contra a depressão. Como conseguiu transformar sua dor em canção, em seu novo single, Daya abriu espaço para relatos de amigos sobre diferentes tipos de afeto, mostrando teasers embalados com a trilha da música até o dia do lançamento.