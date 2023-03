Tablado Andaluz recebe o músico uruguaio Diego Janssen

O músico uruguaio Diego Janssen desembarca em Porto Alegre para show no Tablado Andaluz (Av Venâncio Aires, 556), neste domingo (5). O artista, em turnê de seu segundo álbum Conecta, se apresenta às 19h. Os ingressos custam R$ 30,00 e devem ser comprados pelos telefones (51) 3311-0336 e (51) 99873-0809.

Diego Janssen é um compositor contemporâneo e um produtor musical inovador que consegue um equilíbrio especial entre suas raízes com as novas tendências da música e da tecnologia. Acompanhado neste show por Angelo Primon e La Brasa Lunera, ele mistura a tradição afro-uruguaia do Candombe com Jazz psicodélico, Rock progressivo, música latino-americana e world music. Multi-instrumentista, Janssen em suas performances ao vivo grava e reproduz loops de bases de violão de 7 cordas, guitarra, percussão e samples. Essa técnica é conhecida como live looping.