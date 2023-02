Tássia Minuzzo oferece oficinas de prática musical para o público acima de 50 anos

Durante o mês de fevereiro, a cantora, compositora e pianista Tássia Minuzzo vai oferecer oficinas de prática musical para pessoas com mais de 50 anos no Centro Cultural 25 de Julho (Rua Germano Petersen Júnior, 250). As aulas ocorrerão nos dias 8, 10, 13 e 15 deste mês, das 15h30min às 17h. O pacote com as quatro aulas custa R$ 199,00 e os interessados devem se inscrever até esta segunda-feira (6) pelo celular (51) 99290 8832.

Nomeada de Transversal do Tempo, a oficina de prática musical na maturidade une o canto com exercícios para melhorar a respiração e ativar a memória do corpo, além de incentivar a socialização, a criatividade, o bem-estar e a saúde mental. Os participantes aprenderão duas músicas com gêneros distintos que serão aprimoradas durante os encontros. As aulas ainda incluem atividades de percepção auditiva, danças rítmicas que estimulam o corpo e outras práticas que equilibram corpo e mente, como meditação e filosofia.