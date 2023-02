O Grande Mauricinho estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta

Baseado em livro de Terry Pratchett, um dos mais queridos escritores de fantasia, O Grande Mauricinho chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (2). A versão brasileira conta com Marcelo Adnet e Sophia Valverde como dubladores. Com direção de Toby Genkel, o filme conta a história de um gato falante, que viaja de cidade em cidade oferecendo seus serviços como exterminador de ratos.

No longa (com roteiro de Terry Rossio, roteirista de sucessos como Aladdin e Shrek), Marcelo Adnet dará voz ao gato Mauricinho e a menina Marina será interpretada por Sophia. A história mostra que o extermínio dos ratos não passa de uma armação: com ajuda de seu parceiro Kinho, um menino que toca flauta muito bem, o gato Mauricio leva os ratos a marchar para longe da cidade, aliviando os habitantes. Mauricinho pega o dinheiro da recompensa e vai até uma distância segura para contar e dividir os ganhos com Kinho... e com os ratos!