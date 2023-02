Adaptação de The Rocky Horror Show estreia em Porto Alegre nesta quarta

A peça musical Um Show de Rock y Horror estreia nesta quarta-feira (1), às 20h. A exibição acontece na sala de teatro Qorpo Santo, localizada no Campus Centro da UFRGS. O espetáculo terá, além da primeira apresentação, uma edição na quinta-feira (2) e outra na sexta (3), ambas no mesmo local. Os ingressos são gratuitos e serão distribuídos a partir das 19h.

O show é uma adaptação do musical The Rocky Horror Show, lançado em 1973 e ambientado nos anos 40. O texto é original de Richard O'Brien, e já foi adaptado na Broadway e no cinema, em um filme com Susan Sarandon e Tim Curry que se tornou um fenômeno cultural de nicho. A obra mescla terror e comédia, e trata de temas considerados tabu para a época, como liberdade sexual.

A montagem é dirigida por Juliano Rabello, Jennifer Franco, Aline Centeno e Renata Daneluz, e orientada por Gisela Habeyche. Franco e Daneluz também formam o elenco, junto com Douglas Lunardi, Juliano Carissini, Eduardo Cassimiro, Teti Tedesco, Anderson Likoski e Ana Clara Lauffer. Os integrantes da banda são Caue Zinn, Yuri Lima, Alan Huff e Tales Melati