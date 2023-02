Música, arte e afeto se unem no Festival Paulo Moreira

O trabalho que o jornalista e radialista Paulo Moreira desenvolveu ao longo de seus mais de 40 anos de profissão não só fez dele uma referência do jazz e do segmento de música instrumental, como lhe rendeu muitos afetos. Dezenas de amigos que a trajetória na área lhe trouxe estão envolvidos na produção e na execução da primeira edição do Festival Paulo Moreira, que acontece a partir desta quinta-feira e segue até domingo. Serão mais de 22 shows, reunindo em torno de 80 instrumentistas, que se apresentam em quatro locais da cena musical da cidade: Café Fon Fon, Espaço 373, Gravador Pub e Sala Jazz Geraldo Flach. Os ingressos custam R$ 35,00 (por noite) e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.

Toda a renda será revertida ao tratamento de saúde de Moreira, diagnosticado com insuficiência renal aos 35 anos e que lida com o agravamento da doença nos últimos tempos. "Ele vai ter diversos cuidados daqui para frente, pois ele também está com baixíssima mobilidade, por conta de uma fratura na bacia, e precisa de alguém para acompanhá-lo 24h por dia", comenta uma das filhas do jornalista, Rafaela Brezezinski Moreira. "A ajuda financeira é para o período que ele precisa ficar acamado, aguardando a definição, ou não, de uma cirurgia para recuperar a mobilidade, ou mesmo para que ele possa fazer fisioterapia após esta operação, caso a junta médica entenda que não há maiores riscos."

Quem não for aos shows e quiser doar qualquer valor, pode fazê-lo via PIX, cuja chave é o CPF 01510705040 (Roberta Brezezinski Moreira). Uma das idealizadoras do festival, a servidora federal Claudia Beylouni Santos, destaca a importância do trabalho do jornalista para a sua formação cultural. "O programa Sessão Jazz (que esteve no ar pela FM Cultura por quase 20 anos) enriqueceu a alma de muita gente. O Paulinho tem muito conhecimento de tudo que envolve jazz, cinema e música em geral, e compartilha isso com generosidade encantadora", celebra ela.

"Ele entende de rock, blues, MPB; já foi coordenador de Música da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre. Poderíamos tranquilamente ter convidado artistas de outros estilos para se apresentarem no festival", comenta o também jornalista Roger Lerina, que há quatro décadas é amigo pessoal do homenageado e integra a comissão organizadora do evento. "A ideia de reunir grupos e músicos do segmento do jazz e instrumental foi (como forma de) valorizar esta ligação que ele estabeleceu com ambas as linguagens."

"Creio que não haja artista ou grupo instrumental surgido nas últimas duas décadas que não tenha tido no Paulo um estimulador e um divulgador que, de uma maneira ou de outra, abriu espaços e valorizou suas produções musicais", concorda o jornalista Marcio Pinheiro. Há mais de 30 anos, ele e Moreira têm um convívio próximo, que se traduz em almoços, festas, viagens, discos, livros e "tantas outras afinidades".

Além de dedicar a maior parte de sua carreira à produção, redação e radiodifusão de conteúdos musicais em televisão e rádio, Moreira também realizou cursos sobre História do Jazz e do Rock durante quatro anos dentro da programação do StudioClio, além do projeto Audições Comentadas, no Instituto Ling. "Eu e minha filha frequentávamos estes eventos", comenta Claudia. A organização do festival conta ainda com o músico João Maldonado, as jornalistas Roberta Amaral e Cássia Zanon, o médico José Beltrame 'Cusco', e o engenheiro de som Marcos Abreu.

A mobilização nasceu em um grupo de WhatsApp e cresceu rapidamente. "Fomos entrando em contato com os proprietários das casas de shows, que de imediato toparam, e todos começaram a convidar também grupos e músicos amigos", conta Lerina. "Conseguimos reunir um grupo que, mesmo dentro do espectro da música instrumental, conta com formações ligadas ao segmento regional do Sul, como por exemplo o Quartchêto e o Instrumental Picumã; ou mesmo ao blues, como a Hard Blues Trio e o Conjunto Bluegrass Porto-Alegrense. Outro exemplo seria a banda Funkalister, que une funk, rock, groove, e música negra americana", resume.