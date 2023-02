A Mocidade Alegre é a grande campeã do Carnaval de São Paulo de 2023. No total, a escola teve 270 pontos. Este é o 11º título da escola de samba. Durante boa parte da apuração, Mocidade e Mancha Verde figuravam entre as melhores colocadas. Foi no quesito de mestre-sala e porta-bandeira que o cenário mudou: a Mancha Verde caiu para o quarto lugar e Acadêmicos do Tatuapé subiu para a segunda posição.

O desfile da Mocidade teve o tema Yasuke, o primeiro samurai africano do Japão. A escola desejou não só contar essa história milenar, mas também homenagear culturas tão distintas, como a negra e a oriental.

A escola também buscou, com o desfile, enaltecer a luta diária de jovens de comunidades pobres para vencer desigualdades. O nome do guerreiro foi apresentado ao público no começo do espetáculo. Cada letra foi escrita em taikos, tambores orientais, que eram girados em 180° que, após o movimento, revelavam a palavra "morada", apelido da escola.

As representações das gueixas e dos samurais japoneses indicaram o capricho e o cuidado da Mocidade com a fantasia. Nos carros-alegóricos, um guerreiro sendo banhado por uma queda d'água e o dragão abraçado a uma espada girando sobre a alegoria também impressionaram o público.