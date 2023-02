Pianista uzbeque Olga Kopylova apresenta recital no Instituto Ling

Uma das melhores pianistas em atividade no país, Olga Kopylova desembarca em Porto Alegre para apresentar um recital no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) nestesábado (25), às 19h. Nascida no Uzbequistão, Olga traz à capital gaúcha obras de Debussy, Akimenko, Villa-Lobos e Beethoven. Os ingressos já estão esgotados.

Nascida em 1979, Olga começou a estudar piano aos quatro anos e, aos seis, ingressou na Escola de Música de Uspensky, em Tashkent. Em 1994, transferiu-se para a Escola de Música do Conservatório Tchaikovsky, em Moscou, onde estudou com a renomada pianista Tatiana Galitskaia. A instrumentista se mudou para o Brasil para assumir o posto de pianista titular da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo.