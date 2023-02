Yoko Ono faz 90 anos e é homenageada por Ringo, Elton John e Liam Gallagher

Sean Ono Lennon, filho da artista plástica Yoko Ono e do músico John Lennon, criou uma árvore dos desejos virtual para celebrar os 90 anos de sua mãe, cujo aniversário acontece neste sábado.

A árvore dos desejos pode ser acessada no site Wishtreeforyokoono.com , no qual fãs podem enviar seus desejos a Ono, que foi casada com o ex-beatle de 1969 até o assassinato dele, em dezembro de 1980.

Entre as celebridades que enviaram desejos estão o ex-Beatle Ringo Starr, o cantor Elton John, Liam Gallagher, ex-integrante da banda Oasis e a fotógrafa Annie Leibovitz.

"Minha mãe é uma abraçadora de árvores na vida real. Quando passamos por uma árvore que tenha algum significado, ela inevitavelmente para e a abraça com um entusiasmo incrível", disse Sean Ono Lennon ao jornal britânico The Guardian.

"Como nove é um número muito especial no universo dela, achei que deveríamos fazer algo especial para seu aniversário de 90 anos. Então fiz uma árvore de desejos virtual, como as árvores de desejos que ela costuma fazer em museus e galerias", afirmou ele, que seguiu os passos do pai e se tornou músico.

Jonh Lennon foi morto a tiros no dia 8 de dezembro de 1980 por Mark David Chapman, horas depois de o ex-beatle ter autografado um disco para ele. Chapman cumpre prisão perpétua pelo assassinato e já pediu mais de dez vezes liberdade condicional. Todos os pedidos, porém, foram negados pela Justiça americana.

Desde a criação de sua primeira árvore dos desejos, em 1996, Ono coletou quase 2 milhões de desejos de mais de 200 árvores em 35 países. As pessoas são convidadas a escrever o que desejam e amarrar os bilhetes a um galho das instalações.