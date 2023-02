Almôndegas se reúne para show no Araújo Vianna

Uma notícia que certamente mexe com o coração de quem viveu a música urbana gaúcha das últimas décadas: o lendário grupo Almôndegas se reunirá no palco do Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685) para show cheio de clássicos. A apresentação acontece no dia 24 de março, às 21h, e já tem ingressos à venda na Sympla , a partir de R$ 60,00.

Formado em 1970 em Pelotas, o grupo traz nomes como Kleiton, Kledir, Quico Castro, Neves, Gilnei, Peri Sousa, João Batista e Zé Flávio. No repertório desse show, estarão presentes clássicos como Vento Negro, Androgismo e Sombra Fresca e Rock no Quintal. O grupo se destacou no cenário musical do Sul do País, sendo os pioneiros a criar uma linguagem particular para a música pop gaúcha. Eles mesclam o regionalismo com o pop urbano, as canções do folclore gaúcho com MPB e rock.

Depois do final da banda, em 1979, os integrantes continuaram a se encontrar em diversas ocasiões. Aos fãs, a apresentação no Araújo Vianna promete ser mais um reencontro emocionante e cheio de histórias e musicalidade.