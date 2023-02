Novo livro de Nilson Luiz May é lançado neste sábado em Atlântida

Neste sábado (18), o novo livro de Nilson Luiz May, O Leão da Calábria, será lançado na Livraria Santos de Atlântida (Avenida Central, 2038). O lançamento também conta com uma sessão de autógrafos do autor, a partir das 18h30min.

O livro narra, em estilo romanceado, a história real do médico italiano Michele de Patta, que se estabeleceu no município de Anta Gorda, no Vale do Taquari nos anos 1920, onde foi protagonista em um confronto com autoridades policiais, políticas, um intendente, um curandeiro e um padre submisso a esses poderes, com consequências dramáticas.

Médico cirurgião, formado pela Ufrgs, Nilson May tem a literatura como segundo ofício. Já escreveu oito livros, sendo O Leão da Calábria seu primeiro romance histórico. O autor ocupa a Cadeira número 10 da Academia Rio-Grandense de Letras.