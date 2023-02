Sunset Garden tem programação especial de Carnaval em Canela

O Sunset Garden do Grande Hotel Canela (Rua Getúlio Vargas, 300 - Canela) abre sua temporada 2023 com clima de Carnaval. No sábado (18), o evento que reúne cultura e gastronomia nos jardins do hotel centenário começa mais cedo, às 12h, com a tradicional feijoada e música ao vivo. Para a criançada, a partir das 16h tem bailinho infantil. Os ingressos estão disponíveis no site do Sympla, com opções entre R$ 30,00 e R$ 85,00.

O Sunset Garden nasce da ideia de proporcionar um espaço de encontro ao ar livre, com programações diferenciadas para a região de Gramado e Canela. A programação desta primeira edição do ano traz um almoço com feijoada tradicional e vegana. Logo após a refeição, a música ao vivo chega com voz e violão trazendo clássicos do samba para animar o público. E pra criançada curtir o Carnaval, à 16h inicia o Bailinho Infantil. Ao longo de todo o evento, o hotel oferece carta de bebidas com drinks, chope e vinhos, além das opções não alcoólicas.