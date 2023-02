Feminista e anti-idadista, peça 'Velha D+' entra em cartaz no Teatro do CHC Santa Casa

Neste fim de semana, o Teatro do Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75) recebe o espetáculo Velha D+. Com temática feminista e anti-idadista, a peça é encenada na sexta-feira (10), sábado (11) e domingo (12), sempre às 20h. A obra faz parte da programação do Porto Verão Alegre e tem ingressos a partir de R$ 20,00 disponíveis no site do Festival.

Sucesso de público, a peça traz ao debate questões sobre o envelhecimento na mulher. Com a participação da atriz Fera Carvalho Leite, o espetáculo estreou em setembro de 2021 e vem lotando as plateias dos lugares por onde passa. Dirigida por Bob Bahlis, a obra mistura teatro, música e dança.

Velha D+ é um monólogo com a atriz Fera Carvalho Leite. A partir do texto original de Bob Bahlis e de inspirações em clássicos da literatura feminista e obras da cultura pop, a peça trata do preconceito de idade, a vida profissional x maternidade e tantas outras pressões que as mulheres sofrem ao amadurecer.