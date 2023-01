Margs promove visitas mediadas em Libras em Porto Alegre

Com a exposição “Acervo em movimento", o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) iniciou uma série de visitas mediadas na Língua Brasileira de Sinais (Libras). A mostra inclui obras adquiridas pelo museu nos últimos quatro anos, em um formato focado na acessibilidade e na inclusão de pessoas surdas.

A organizadora do projeto e integrante do núcleo educativo do Margs, Carla Batista explica que a ideia da mediação direta em Libras é aproximar os visitantes e transpor barreiras. “Aqui no Margs estamos sempre pensando em estratégias de acessibilidade, e esse projeto entra no programa de acessibilidade do museu. A ideia é poder encurtar a distância entre a obra de arte e o público visitante”, explicou.

As vagas são limitadas a 20 pessoas por mediação, e as inscrições podem ser feitas por meio de formulário encontrado no site da instituição. Os encontros são gratuitos e ocorrem uma vez por mês, sempre em quintas-feiras, nas seguintes datas:

Cronograma

26 de janeiro, às 14h

23 de fevereiro, às 14h

23 de março, às 14h

20 de abril, às 14h

18 de maio, às 14h

1º de junho, às 14h