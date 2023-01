Livros sobre o podcast A Cor da Voz são lançados nesta quarta (1)

Os volumes dois e três do livro A Cor da Voz serão lançados nesta quarta-feira (1) na Câmara Municipal de Alvorada. Os livros são compostos pelas transcrições das temporadas 3, 4, 5 e 6 do podcast A Cor da Voz, projeto literário criado pela Profa. Mestre em literatura Tainã Rosa, vinculado ao Instituto de Letras da Ufrgs. O lançamento acontece às 15h e na ocasião serão doados 10 exemplares das obras para cada uma das bibliotecas das 31 escolas e 5 institutos da Rede Municipal de Ensino de Alvorada/RS.

Ouvido em 31 países, o podcast A Cor da Voz foi criado em 2020, visando difundir para o público de fora das universidades os conceitos e debates vinculados às relações étnicos-raciais. Com a parceria de ativistas, professores e acadêmicos negros, Tainã começou a produzir episódios sobre as vidas negras. Neste ano, em comemoração aos 20 anos da Lei 10.639/03, que obriga o ensino da cultura africana e afro-brasileira em todas as escolas do país, a transformação do podcast em livros vem para fortalecer e ampliar o alcance do conteúdo, fomentando o acesso e a pesquisa de ciências negras e indígenas produzidas sobre diversos temas.

Como ação complementar, na semana de lançamento, o projeto vai construir 20 pontos de leitura nas estações de ônibus de Alvorada através de Gelitecas, mini-bibliotecas personalizadas. Além disso, o livro terá uma versão digital, disponibilizada gratuitamente no site oficial do Podcast.