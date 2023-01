Marcito Castro traz cotidiano da Zona Norte da capital em show de humor

Respeita a Vila, novo solo de humor de Marcito Castro, sobe aos palcos do Teatro da Amrigs (Avenida Ipiranga, 5311) nesta segunda (31) e terça-feira (1). Integrando a programação do Porto Verão Alegre, o espetáculo acontece às 21h, em ambos os dias, e tem ingressos à venda por R$ 20,00 no site do projeto.

Marcito narra na peça o dia a dia da periferia da Zona Norte de Porto Alegre, mais especificamente, do bairro Sarandi, local onde foi criado. O humorista vem conquistando o público e popularizando o seu conteúdo cada vez mais, se utilizando da internet e dos palcos. Em suas apresentações, o humorista detalha o dia a dia na periferia, mesclando o sentimento de nostalgia do cotidiano de quem cresceu nos anos 1980 e 1990 com os perrengues de quem vive com pouco dinheiro no bolso, mas não deixa de se divertir.