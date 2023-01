Danke entra em cartaz no Teatro Dante Barone neste sábado (28)

Adaptação do texto Eu, Ulrike? Grito..., de Dario Fo e Franca Rame, Danke entra em cartaz neste sábado (28), às 20h, no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (Praça Mal. Deodoro, 101). Integrando a programação do Fórum Social Mundial, os ingressos para o espetáculo são solidários, através da doação de 1 kg de alimento não perecível.